Nadal laat zich niet verrassen door Millman

Rafael Nadal heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De als tweede geplaatste Spanjaard liet in New York de Australiër John Millman in drie sets kansloos: 6-3 6-2 6-2.

Nadal won het grandslamtoernooi in New York in 2010, 2013 en 2017. Tegen Millman was de 33-jarige gravelspecialist gewaarschuwd. De Australische nummer 60 van de wereld schakelde vorig jaar op de US Open verrassend Roger Federer uit in de vierde ronde.

Millman kreeg echter nauwelijks een kans tegen Nadal. Hij wist de Spanjaard geen enkele keer te breken, tegen vijf breaks voor Nadal. Na iets meer dan twee uur was de partij gespeeld.