Oud-winnares Stephens al klaar op US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisster Sloane Stephens is al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. Verantwoordelijk daarvoor was de Russische qualifier Anna Kalinskaja, die slechts twee sets nodig had tegen de als elfde geplaatste Amerikaanse: 6-3 6-4. Stephens won de US Open in 2017, maar boekte daarna alleen nog toernooiwinst in Miami in 2018.

