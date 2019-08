Paulis/Keijser met zege naar halve finales WK

Ilse Paulis en Marieke Keijser hebben bij de WK roeien in Linz de halve finales bereikt in de lichte dubbeltwee. De medaillekandidaten wonnen hun race in de kwartfinales. Het Nederlandse duo had een voorsprong van ruim 3 seconden op de Wit-Russinnen Ianina Anastasija en Alena Foerman, die als tweede eindigden.

Paulis, die bij Rio 2016 olympisch goud veroverde met de inmiddels gestopte Maaike Head, en Keijser behaalden vorige maand bij de wereldbekerfinale in Zevenhuizen zilver. Dat was hun eerste gezamenlijke race van het seizoen. Door een rugblessure was Keijser langdurig uit de roulatie. Het Nederlandse koppel won in 2018 de Europese titel.

Amos Keijser en Niki van Sprang haalden in de dubbeltwee met een overwinning eveneens de halve finales. Ook skiffeur Stef Broenink zegevierde in de kwartfinales en plaatste zich daardoor voor de halve eindstrijd.

Laila Youssifou had in de skiff voldoende aan de derde plek voor deelname aan de halve finales. Hermijntje Drenth/Kirsten Wielaard en Freek Robbers/Michiel Mantel haalden in de twee-zonder de halve eindstrijd niet.