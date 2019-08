Svitolina schakelt Venus Williams uit

Elina Svitolina is doorgedrongen tot de derde ronde van de US Open. De Oekraïense tennisster, als vijfde geplaatst in het grandslamtoernooi in New York, versloeg in een enerverende partij Venus Williams in twee sets: 6-4 6-4. De Amerikaanse veterane vocht voor wat ze waard was en wist in de beslissende game vijf keer een matchpoint weg te werken, maar de zesde keer was het raak voor Svitolina.

De 24-jarige Oekraïense kwam in de US Open nooit verder dan de vierde ronde. Ze heeft ook nog geen grandslamtitel op haar naam. Wel veroverde ze vorig jaar de titel in de WTA Finals. Svitolina moet het in de derde ronde opnemen tegen de winnares van de partij tussen haar landgenote Dajana Jastremska en de Zweedse Rebecca Peterson.