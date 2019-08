Verstappen-files verwacht richting België

Fans van Formule 1-coureur Max Verstappen reizen eind deze week massaal af naar het circuit van Spa-Francorchamps om de coureur tijdens de Belgische Grand Prix in actie te zien. De ANWB voorspelt vanaf vrijdag grote drukte op de wegen richting België. BOVAG organiseert een pitstop om het fileleed van de vele Oranjefans te verzachten.

De drukte op de weg houdt aan tot en met zondag 1 september en begint ter hoogte van Maastricht. De BOVAG F1 Pitstop is ingericht langs de A2, bij verzorgingsplaats Knuvelkes ter hoogte van Eijsden. Fans kunnen er onder andere terecht voor gratis koffie en ontbijt en een massage. In geval van technische problemen is er een monteur aanwezig. De activiteiten starten om 06.00 uur en duren tot ongeveer 13.00 uur.

Het circuit van Spa-Francorchamps ligt op ongeveer 50 kilometer rijden van Maastricht. Door verkeersmaatregelen zijn sommige routes rondom het circuit gewijzigd. De Belgische politie raadt daarom aan om de gps in deze omgeving uit te schakelen en borden en aanwijzingen van verkeersregelaars te volgen. De Nederlandse invasie heeft ervoor gezorgd dat de Grand Prix vorig jaar op zondag met 80.000 toeschouwers tot de laatste plaats bezet was.