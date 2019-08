Ackermann toont vorm ook in eigen land

De Duitse wielrenner Pascal Ackermann heeft zich ook in eigen land van zijn beste kant laten zien. De 25-jarige Ackermann, in dienst van Bora-hansgrohe bezig aan een sterk seizoen, won in de Ronde van Duitsland de eerste etappe in een sprint.

Ackermann zegevierde in Halberstadt met overmacht. Hij liet de Noor Alexander Kristoff en Simone Consonni uit Italiƫ ruim achter zich en kon al 10 meter voor de finish zijn armen de lucht in steken. Achter het drietal op het podium eindigde Cees Bol, rijdend voor Team Sunweb, als vierde.

De Ronde van Duitsland duurt vier dagen en eindigt zondag.