Albon start achteraan bij debuut Red Bull

Alexander Albon begint zondag op het circuit van Spa-Francorchamps vanaf de laatste startrij aan zijn debuutrace voor Red Bull. De 23-jarige Thai, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, krijgt bij de Grote Prijs van België de beschikking over een verbeterde versie van de Honda-motor. Omdat de krachtbron al voor de derde keer dit seizoen een update heeft gehad, vaker dan toegestaan, moet Albon achteraan starten.

Dat geldt ook voor Daniil Kviat bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull dat ook gebruikmaakt van de Honda-motoren. Verstappen en Pierre Gasly, de Fransman die door Red Bull is teruggezet naar Toro Rosso, krijgen pas later in het seizoen de beschikking over de verbeterde motor. Dat betekent dat zij in België nog geen gridstraffen hebben.

Het zou kunnen dat de Nederlandse kopman van Red Bull volgende week in Italië wel met de doorontwikkelde motor gaat rijden. Op het hogesnelheidscircuit van Monza is inhalen eenvoudiger, zeker met extra vermogen.