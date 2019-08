Alles draait om winnen voor Oranje in Tallinn

Winnen en het liefste met zo veel mogelijk goals, dat is vrijdag het doel van de Nederlandse voetbalsters in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Bijna acht weken na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten (0-2) neemt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het in Tallinn op tegen Estland, de nummer 99 van de wereld. “Na het gewonnen EK begonnen we met een oefeninterland, nu hebben we direct een wedstrijd die ergens om gaat”, zei Wiegman een dag voor het duel in de A. Le Coq Arena in de Estse hoofdstad. “Allereerst willen we winnen. En als het kan, ook met grote cijfers.”

Iedereen verwacht dat Oranje wel ‘even’ wint van Estland. Wiegman weet echter ook dat het gastland zich zal gaan ingraven en dat de ambiance heel wat minder inspirerend zal zijn dan tijdens het WK. “We weten dat alles uit onszelf moet komen. Het maken van de wedstrijd zal volledig in onze handen liggen”, aldus Wiegman.