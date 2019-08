Ashleigh Barty ronde verder op US Open

Djokovic in 3 sets naar derde ronde US Open

Barty, winnares van Roland Garros, had in de eerste ronde de nodige moeite met de Kazachse Zarina Diyas. Na een stroeve start werd het 1-6 6-3 6-2.

De Australische tennisster Ashleigh Barty is door naar de volgende ronde van de US Open. De nummer twee van de plaatsingslijst versloeg na ruim twee uur spelen haar Amerikaanse tegenstandster Lauren Davis. De wedstrijd in het Louis Armstrong Stadium eindigde in twee sets: 6-2 7-6 (2).

