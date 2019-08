Bertens vroeg in avond tegen Pavlioetsjenkova

Kiki Bertens speelt donderdag normaal gesproken haar partij in de tweede ronde van de US Open op een voor Nederland aantrekkelijk tijdstip. De tennisster, als zevende geplaatst, treft op baan 13 de Russische Anastasija Pavlioetsjenkova. Het schema van de US Open is enigszins aangepast omdat de regen woensdag het uitspelen van een aantal partijen niet mogelijk maakte.

Op baan 13 komen vanaf 11.00 lokale tijd (17.00 uur in Nederland) eerst de Griekse Maria Sakkari en de Chinese Peng Shuai in actie. Zij hervatten hun partij die bij een 1-1-stand in games werd afgebroken. Daarna spelen de Russische Ekaterina Alexandrova en de Chinese Zhang Shuai hun partij in de tweede ronde voordat Bertens aan de beurt is.

Bertens en Pavlioetsjenkova speelden zes keer eerder tegen elkaar, de Nederlandse won vier van die duels.