Djokovic in 3 sets naar derde ronde US Open

Titelhouder Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open. In New York versloeg de Servische tennisser in drie sets de Argentijn Juan Ignacio Londero: 6-4 7-6 (3) 6-1.

Djokovic, die last had van zijn schouder, stapte na twee uur en een kwartier spelen als winnaar van het veld in het overdekte Arthur Ashe Stadium. Naast het Louis Armstrong Stadium is dat de enige baan waarop woensdag gespeeld kon worden, omdat de buitenbanen kletsnat waren geworden door regenbuien.

De Servische nummer 1 van de wereld jaagt op zijn derde grandslamtitel van het jaar.