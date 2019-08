Herrada wint bergrit, Teuns pakt leiderstrui

De Spaanse wielrenner Jesús Herrada heeft de zesde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De 29-jarige coureur van de Franse ploeg Cofidis sprong vlak voor de finish op de slotklim weg bij zijn Belgische medevluchter Dylan Teuns, die wel de rode leiderstrui in bezit kreeg. Robert Gesink kwam als vierde over de finish, zo’n 20 seconden na Herrada. Gesink steeg naar de zesde plek in het klassement, op 1.23 van Teuns.

De etappe ging over bijna 200 kilometer, van Mora de Rubielos naar Ares del Maestrat. De renners moesten drie bergen over voordat ze aan de slotklim konden beginnen. Wout Poels ging vroeg in de etappe alleen in de aanval, maar de kopman van Team Ineos werd al snel weer ingerekend. Daarna ontstond een kopgroep van elf renners, onder wie Gesink, Tejay van Garderen en Teuns.

De koplopers namen zo’n grote voorsprong, dat ze op de klim van 8 kilometer naar Ares del Maestrat konden strijden om de ritzege. In het peloton betekende een grote valpartij het einde van de Vuelta voor onder anderen Rigoberto Urán en Nicolas Roche, de Ier van Team Sunweb die een dag eerder de rode leiderstrui weer had moeten afstaan aan Miguel Ángel López. De Colombiaan, met Astana winnaar van de ploegentijdrit, kon opnieuw maar één dag genieten van het rood. López kwam in het peloton met daarin ook de overige klassementsrenners zo’n 6 minuten na Herrada over de streep.

De Spanjaard deed wat zijn oudere broer José een dag eerder niet lukte: winnen. Jośe Herrada, die ook voor Cofidis rijdt, moest toen achter het duo Angel Madrazo en Jetse Bol van Burgos-BH genoegen nemen met de derde plaats. Jesús Herrada sloeg donderdag wel toe in de laatste honderden meters van de etappe. Teuns greep weliswaar naast de ritzege, maar de 27-jarige Belg van Bahrain Merida was met de rode trui om zijn schouders alsnog heel gelukkig.

Teuns won in de Tour de France de etappe naar La Planche des Belles Filles en hij was dit jaar ook succesvol in het Critérium du Dauphiné, waarin hij ook twee dagen de leiderstrui droeg.