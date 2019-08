Hoofdrol Bogaerts bij Red Sox

Honkbalinternational Xander Bogaerts heeft in de Amerikaanse profcompetitie MLB weer eens zijn waarde bewezen voor de Boston Red Sox. De Arubaan was verantwoordelijk voor twee van de vier homeruns die er mede voor zorgden dat zijn ploeg in Denver met 7-4 te sterk was voor de Colorado Rockies.

Zijn tweede homerun was zijn dertigste homerun van het seizoen en zijn honderdste zogenoemde rbi (run batted in), waarmee wordt aangegeven hoeveel punten een speler heeft binnen geslagen.

De 26-jarige international van Oranje tekende in het voorjaar een megacontract bij de Red Sox. In de komende zeven seizoenen verdient Bogaerts in Boston liefst 132 miljoen dollar (ruim 117 miljoen euro).