Judoka Polling uit het WK na diskwalificatie

Voor Kim Polling zit het WK in Tokio er na twee optredens op. De 28-jarige judoka uit Zevenhuizen liep in haar partij in de derde ronde tegen een diskwalificatie op na een volgens de arbiter foute armklem. Dat gebeurde tegen de Puerto Ricaanse Maria Perez. Eerder had Polling, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, gewonnen na een snelle waza-ari en een afsluitende houdgreep van de Chinese Sun Xiaoqian.

Voor Polling was het haar vijfde WK. Eén keer haalde ze het podium: in 2013 keerde ze met brons naar huis.