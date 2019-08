Judoka Van Dijke verliest in herkansing

Sanne van Dijke heeft geen medaille overgehouden aan de WK in Tokio. De Brabantse judoka, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, verloor haar eerste wedstrijd in herkansing van Michaela Polleres. De Oostenrijkse zegevierde in de golden score op ippon. Van Dijke eindigde als zevende.

Van Dijke was vrijgeloot voor de eerste ronde en versloeg de Cubaanse Onix Cortes Aldama op ippon. Vervolgens versloeg ze de Australische Aiofe Coughlan met twee waza-ari’s. Van Dijke miste de halve finale door een nederlaag op straffen in de golden score tegen de Portugese Barbara Timo, die kort ervoor had verrast met winst op de Japanse titelverdedigster Chizuru Arai.

Van Dijke strijdt met Kim Polling om een ticket voor de Olympische Spelen. Polling, viervoudig kampioene van Europa, is terug van een zware rugblessure maar werd in de derde ronde gediskwalificeerd na een volgens de arbiter foute armklem. Dat gebeurde tegen de Puerto Ricaanse Maria Perez. Eerder had Polling, die in de eerste ronde ook niet in actie hoefde te komen, gewonnen na een snelle waza-ari en een afsluitende houdgreep van de Chinese Sun Xiaoqian.