Esteban Ocon rijdt komend seizoen in de Formule 1 voor Renault. De Fransman vervangt de Duitser Nico Hülkenberg die mag uitkijken naar een andere ploeg, zo bevestigt de Franse renstal.

Ocon gaat bij Renault een ploeg vormen met Daniel Ricciardo, die vorig jaar nog collega was van Max Verstappen bij Red Bull. Hij was ook in beeld bij Mercedes, waar Valtteri Bottas echter weer een nieuw contract heeft gekregen.

Hülkenberg mag rekenen op belangstelling van Haas.