Paulis en Keijser pakken olympisch ticket

Ilse Paulis en Marieke Keijser hebben bij de WK roeien in Linz de finale bereikt in de lichte dubbeltwee. Het Nederlandse duo verzekerde zich daarmee van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. Paulis, die bij Rio 2016 olympisch goud veroverde met de inmiddels gestopte Maaike Head, en Keijser wonnen hun halve finale. Ze finishten voor de teams van Groot-Brittannië en Roemenië, die zich eveneens voor de A-finale plaatsten.

Paulis en Keijser behaalden vorige maand bij de wereldbekerfinale in Zevenhuizen het zilver. Dat was hun eerste gezamenlijke race nadat Keijser hersteld was van een rugblessure. Vorig jaar pakten ze de Europese titel.