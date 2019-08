Serena Williams langs landgenote McNally

Serena Williams gaat verder op de US Open. In de tweede ronde won de als achtste geplaatste Amerikaanse tennisster van haar landgenote Catherine McNally. Dat ging niet zonder slag of stoot. Williams zegevierde in het Arthur Ashe Stadium na 1 uur en 54 minuten spelen in drie sets: 5-7 6-3 6-1.

In haar eerste wedstrijd rekende de zesvoudige winnares van het grandslamtoernooi in New York eenvoudig af met Maria Sjarapova. Williams speelt in de derde ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Tsjechische Karolina Muchova en de Taiwanese Su-Wei Hsieh.