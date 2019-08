Urán na valpartij uit Vuelta

Wielrenner Rigoberto Urán heeft de Ronde van Spanje verlaten. De Colombiaan was betrokken bij een valpartij in de zesde etappe van Mora de Rubielos naar Ares del Maestrat.

Urán brak eerder dit seizoen al een sleutelbeen in Parijs-Nice. De kopman van EF Education First was niet het enige slachtoffer van de valpartij, waarbij veel renners betrokken waren. Nicolas Roche moest ook opgeven. De renner van Team Sunweb verloor woensdag zijn rode leiderstrui. De Brit Hugh Carthy, ploeggenoot van Urán, kon zijn weg ook niet meer vervolgen.