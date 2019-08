Van ’t End dacht al dagen aan wereldtitel

Judoka Noël van t End werd donderdag wereldkampioen in de hal waar Anton Geesink in 1964 de olympische titel veroverde. “Ik dacht er al dagen aan”, vertelde hij aan de NOS. “Hoe mooi zou het zijn als ik hetzelfde zou doen als Anton Geesink. In de finale in Tokio een Japanner verslaan.”

Van ’t End versloeg Shoichiro Mukai (waza-ari) tijdens een spannende eindstrijd van de klasse tot 90 kilogram in Tokio. In de halve finale verraste hij Nemanja Majdov, de wereldkampioen van 2017. Met een sierlijke worp gooide hij de Serviër in de golden score op zijn rug.

Op weg naar de finale klopte Van ’t End de Duitser Eduar Trippel, de Australiër Harrison Cassar, de Zuid-Koreaan Gwak Dong-han en de Fransman Axel Clerget. “Het was een zware dag. De belangrijkste zege was die in de vierde ronde op Gwak Dong-han. Ik moest van die sterke jongen winnen, anders had ik helemaal niets. Die winst kwam uit mijn tenen.”