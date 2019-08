Volleybalsters ongeslagen door groepsfase EK

De Nederlandse volleybalsters zijn ongeslagen gebleven in de groepsfase van het EK. In de laatste groepswedstrijd werd gastland Hongarije met 25-17 25-13 25-15 verslagen. De eenzijdige partij duurde slechts 72 minuten. Oranje was al zeker van groepswinst en een plek in de achtste finales.

Nederland vervulde met de eenvoudige zege de sportieve plicht. Als Hongarije zou hebben gewonnen met 3-1 of 3-0, dan zou het het toernooi in eigen land hebben mogen vervolgen. Oranje heeft in vijf groepswedstrijden geen set verloren. Alleen Italië is verder nog zonder setverlies. De Italiaanse ploeg treft donderdagavond Polen tijdens de afsluiting van de groepsfase.

De groepswedstrijden van groep C werden allemaal gespeeld in Hongarije. Het toernooi vindt ook plaats in Turkije, Polen en Slowakije.

Op het afgelopen EK werd Oranje tweede. De Europese titel ging toen naar Servië, dat ook al verzekerd was van een plek in de achtste finales.