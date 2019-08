Bertens door naar derde ronde US Open

Kiki Bertens heeft haar partij in de tweede ronde van de US Open gewonnen. De beste Nederlandse tennisster rekende in twee sets af met de Russische Anastasija Pavlioetsjenkova, de nummer 45 van de wereld: 7-5 6-4.

Bertens nam daarmee revanche voor haar nederlaag op de Australian Open, toen de Russin haar versloeg. Ook toen ging het om een partij in de tweede ronde. Bertens en Pavlioetsjenkova speelden zes keer eerder tegen elkaar, de Nederlandse won vier van die duels.

In beide sets maakte Bertens een achterstand ongedaan. Pavlioetsjenkova kreeg in de eerste set zelfs een setpunt, maar op dat moment sloeg ze een dubbele fout. Met het mooiste punt van de wedstrijd, een lob over de Russin heen na een sensationele slagenwisseling, kwam Bertens terug tot 5-4 en ze won vervolgens ook de drie games die daarna volgden.

Pavlioetsjenkova liep in de tweede set uit naar 4-1 en liet Bertens flink twijfelen. Bertens kwam met sterk tennis terug en maakte het op 5-4 af met een lovegame, na een afzwaaier met de forehand van Pavlioetsjenkova. Met een luide oerkreet vierde de mondiale nummer 7 de overwinning.

Door de zege evenaarde Bertens haar beste resultaat in New York. In de derde ronde treft de Wateringse de Duitse tennisster Julia Görges, die in twee sets te sterk was voor de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo.

Bertens is dit jaar nog niet voorbij de derde ronde gekomen op een grand slam. Op de Australian Open en Roland Garros verloor ze haar tweede partij, op Wimbledon haalde ze de derde ronde.

De derde ronde staat voor zaterdag gepland.