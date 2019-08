Haase en Koolhof ronde verder in dubbelspel

In het enkelspel verloor Haase eerder in de eerste ronde van de Argentijn Diego Schwartzman.

Haase en Koolhof nemen het in de tweede ronde op tegen de Spanjaarden Pablo Carreno Busta en Feliciano Lopez of tegen Cheng-Peng Hsieh uit Taiwan met zijn Indonesische dubbelpartner Christopher Rungkat.

Robin Haase en Wesley Koolhof staan op de US Open in de tweede ronde van het dubbelspel. De Nederlanders, die als dertiende zijn geplaatst, wonnen in New York in twee sets van hun landgenoot Matwé Middelkoop en de Tsjech Roman Jebavy. Het werd 6-4 6-4.

