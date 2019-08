Halep weer snel onderuit in New York

Simona Halep is opnieuw snel uitgeschakeld op de US Open. De Roemeense nummer vier van de wereld moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Taylor Townsend, de mondiale nummer 116. Het werd 2-6 6-3 7-6 (4).

Halep won deze zomer Wimbledon en een jaar eerder schreef ze Roland Garros op haar naam. De tennisster hoopte op de US Open ook eens ver te komen. Zowel in 2017 als 2018 strandde ze in de eerste ronde. Na winst van de eerste set, gaf Halep de partij toch uit handen.