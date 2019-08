Rafael Nadal heeft zonder te spelen de derde ronde op de US Open bereikt. Zijn tegenstander Thanasi Kokkinakis haakte kort voor aanvang van de tennispartij in het Arthur Ashe Stadium in New York af. De Australiër had te veel last van een blessure aan zijn schouder.

Nadal rekende in zijn eerste wedstrijd eenvoudig af met de eveneens uit Australië afkomstige John Millman: 6-3 6-2 6-2. De Spanjaard won het grandslamtoernooi in New York in 2010, 2013 en 2017.