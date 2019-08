WK snel klaar voor judoka Steenhuis

Guusje Steenhuis is bij de wereldkampioenschappen judo uitgeschakeld. De Nederlandse verloor in de tweede ronde in Tokio van Zhenzhao Ma uit China, met een waza-ari.

In dezelfde klasse, tot 78 kilogram, won Marhinde Verkerk haar openingspartij met een golden score van Nefeli Papadakis uit de Verenigde Staten.

Bij de mannen was er succes voor Michael Korrel en Simeon Catharina. In de klasse tot 100 kilogram wonnen beide Nederlandse judoka’s hun eerste twee partijen. Korrel was achtereenvolgens te sterk voor de Oostenrijker Laurin Boehler en de Peruaan Jose Luis Arroyo Osorio. WK-debutant Catharina schakelde de Serviër Bojan Dosen uit en won daarna ook van Lewis Medina (Dominicaanse Republiek).