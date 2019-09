De Nederlandse 3×3-basketbalsters zijn op het EK in Debrecen doorgedrongen tot de kwartfinales. Jill Bettonvil, Loyce Bettonvil, Fleur Kuijt en Natalie van den Adel wonnen hun tweede groepsduel in overtime met 14-13 van Oekraïne.

Dat was net voldoende om tweede te worden in de poule, voor Denemarken. Eerder op de dag had Oranje nog met 15-11 van de Deense basketbalsters verloren. “De eerste wedstrijd was echt slecht. We speelden slap en lieten Denemarken alles doen”, zei bondscoach Hakim Salem, die zijn ploeg gemiddeld een half punt meer zag maken dan Denemarken.

“Maar ik moet mijn speelsters prijzen voor hun vechtlust in de tweede wedstrijd. Ze hebben laten zien dat ze onder druk kunnen presteren en hebben zich letterlijk naar de kwartfinales geknokt.”

Het Nederlandse team neemt het zondag bij de laatste acht op tegen Wit-Rusland, dat groepswinnaar werd. Op het afgelopen EK pakte Nederland zilver.

De Nederlandse mannen bleven in de groepsfase steken.