Arndt helpt Sunweb aan zege in Vuelta

Nikias Arndt heeft Team Sunweb een etappezege bezorgd in de Ronde van Spanje. De Duitse wielrenner won de sprint van een grote kopgroep voor de Spanjaard Alax Araburu en de Belg Tosh van der Sande.

Arndt maakte deel uit van een grote kopgroep van 21 renners met daarin ook Arndts ploeggenoot Martijn Tusveld. Tusveld demarreerde in de slotkilometers, maar hij kwam ten val op een rotonde. In de sprint daarna wachtte Arndt goed en was vervolgens duidelijk de snelste.

De Franse wielrenner Nicolas Edet neemt de leiderstrui over van de Colombiaan Miguel Ángel López. De renner van Cofidis had ruim zes minuten achterstand op de klimmer van Astana, maar finishte in de kopgroep met ruim negen minuten voorsprong op het peloton.