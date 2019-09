Autocoureur Hubert overleden na crash in België

De Franse autocoureur Anthoine Hubert is overleden aan de gevolgen van een zware crash in de Formule 2 op het circuit van Spa-Francorchamps in België.

De 22-jarige Hubert raakte zaterdagmiddag in de tweede ronde van de race een muur. De Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De bolide van Hubert brak doormidden. Correa ligt in een ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Giuliano Alesi en Marino Sato waren ook bij het ongeval betrokken. Zij konden hun auto op eigen kracht verlaten.

De race werd gestaakt. Het is niet bekend of de tweede wedstrijd in de Formule 2 zondag wel doorgaat. Zondag staat ook de Grote Prijs van België in de Formule 1 in Spa-Francorchamps op het programma.

De Nederlander Nyck de Vries was niet bij de crash betrokken. Hij reed op kop in de tweede ronde. “Ik kan het niet geloven”, reageerde De Vires. “Geen woorden kunnen dit verlies beschrijven.”

Ayrton Senna en Roland Ratzenberger waren in 1994 de laatste coureurs die tijdens een raceweekeinde in de Formule 1 overleden. Jules Bianchi overleed in de zomer van 2015 nadat hij in oktober 2014 zwaar gecrasht was tijdens de Grote Prijs van Japan.