Bertens kan niks positiefs aanwijzen na offday

Kiki Bertens sprak na de kansloze nederlaag in de derde ronde van de US Open van een offday. Bertens oogde machteloos tegen Julia Görges, de nummer 30 van de wereld, en pakte maar vijf games (2-6 3-6).

“Vandaag was een heel slechte dag”, sprak Bertens voor de camera van Eurosport. “Ik heb geen moment echt lekker in de wedstrijd gezeten. Een offday, zo kan je het wel noemen”, aldus Bertens, die als zevende geplaatst was. “Ik stond niet lekker op mijn benen, was niet scherp. Als er niets overblijft, dan wordt het lastig. Op dit moment kan ik niets positiefs aanwijzen. Ik heb geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Bertens heeft dit seizoen geen enkele keer de tweede week van een grand slam gehaald. “Dit jaar was qua grand slams niet heel erg goed. Zelf heb ik het idee dat ik me goed voel en dat het niet met spanning te maken heeft”, bekende Bertens, die na een korte periode in Nederland naar Azië afreist. “Op dit moment heb ik daar even geen zin in, maar morgen moet ik weer aan mezelf gaan werken. Er komen nog genoeg weken aan waarin ik het heel veel beter kan gaan doen.”