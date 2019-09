Bertens kansloos in derde ronde US Open

Kiki Bertens is er niet in geslaagd voor het eerst in haar loopbaan de vierde ronde van de US Open te bereiken. De nummer 7 van de plaatsingslijst moest in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan op Flushing Meadows, met duidelijke cijfers haar meerdere erkennen in de Duitse Julia Görges. In een uur en 16 minuten werd het 6-2 6-3.

Bertens pakte in de eerste game geen punt en leverde vervolgens direct een slordige servicegame af. Daarmee was de trend voor de wedstrijd gezet. Ze oogde onzeker, maakte veel onnodige fouten en kon niet rekenen op haar over het algemeen goed lopende service. De mondiale nummer 7 sloeg zeven dubbele fouten en won maar dertig procent van de punten op haar tweede opslag.

De aanvallend ingestelde Görges serveerde aanzienlijk beter en werd slechts één keer gebroken. Op 5-3 in de tweede set verzilverde ze op eigen opslag pas haar vijfde wedstrijdpunt, in een game waarin Bertens een aantal afzwaaiers produceerde. Vooral de backhand van Bertens oogde zeer kwetsbaar.

Bertens trof Görges in 2018 voor het laatst. De huidige nummer 30 van de wereld versloeg haar toen in de kwartfinales van Wimbledon.

Vorig jaar bleef de 27-jarige Bertens ook in de derde ronde steken op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Bertens wist dit jaar op geen van de vier grote toernooien meer dan twee zeges te boeken.

Ondanks de vroege uitschakeling staat Bertens voorlopig vrij stevig op de zevende plek op de wereldranglijst. Ze zou bij een goed resultaat in New York in de buurt kunnen komen van haar beste ranking: nummer 4.