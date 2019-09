Lewis Hamilton is tijdens de derde vrije training van de Grote Prijs in de Formule 1 van België gecrasht. De Brit van Mercedes belandde op het circuit van Spa-Francorchamps met zijn auto in bocht 12 in de boarding. Hamilton stapte na de crash uit en gaf aan dat met hem alles in orde was. Zijn wagen moest worden weggetakeld, waardoor de vrije training enige tijd stil lag.

Hamilton is de leider in de WK-stand.