Luiten levert in Zwitserland vijf plaatsen in

Joost Luiten is op de Omega European Masters naar de 41e plek gezakt. De beste Nederlandse golfer, die de dag begon als de nummer 36, ging in de Zwitserse Alpen rond in 68 slagen.

Luiten noteerde op de eerste elf holes par en bleef dankzij vier birdies op de laatste holes uiteindelijk twee slagen onder par. Vrijdag liep Luiten ook een ronde van 68 en op de openingsdag had hij 69 slagen nodig.

“Ik heb vandaag te veel birdiekansen laten liggen. Eigenlijk is dat het verhaal. Mijn slagen waren prima in orde, maar het was gewoon zo’n ronde waarin de putts niet wilden vallen”, zei Luiten. “Gelukkig vielen er aan het einde van de ronde nog wat birdies, op 16 en 17 zelfs van net buiten de green.”

De Argentijn Andres Romero gaat aan de leiding met 14 slagen onder par.