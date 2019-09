Ook zilver voor vrouwen-vier-zonder op WK

De Nederlandse vrouwen-vier- zonder heeft bij de WK in Linz zilver veroverd. Veronique Meester, Ymkje Clevering, Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf eindigden in de A-finale als tweede achter Australië.

Het team van Denemarken eindigde als derde. Australië startte snel en sloeg 500 meter voor de finish een aanval van de Nederlandse boot af.

“Ik denk dat we hier hier heel blij mee mogen zijn”, reageerde Hogerwerf. “We waren samen favoriet, en ik denk dat de tegenwind net iets meer in hun voordeel was. Maar je wint niet iedere dag een WK-medaille. Dit is mijn eerste in al die jaren. Hier kunnen we veel vertrouwen uit halen richting de winter. We roeien pas sinds dit voorjaar samen. En nu al zilver.”