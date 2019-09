Schurter opnieuw beste op WK mountainbike

Mountainbiker Nino Schurter heeft voor de vijfde keer op rij de wereldtitel gegrepen. De Zwitser maakte zijn favorietenrol in het Canadese Mont-Sainte-Anne waar met een lange solo. Het is in totaal de achtste wereldtitel voor Schurter, die ook de regerend olympisch kampioen is.

Op een halve minuut van Schurter greep zijn landgenoot Mathias Fl├╝ckiger het zilver. Brons was er voor St├ęphane Tempier uit Frankrijk.

Mathieu van der Poel, dit seizoen goed voor wereldbekerzeges in Nove Mesto, Val di Sole en Lenzerheide en winnaar van de Europese titel in Brno, deed niet mee op het WK. De 24-jarige Nederlander heeft dit jaar de voorkeur gegeven aan het WK wielrennen op de weg, op 29 september in Yorkshire.