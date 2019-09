Schuurs onderuit in vrouwendubbelspel

Demi Schuurs is samen met haar Duitse partner Anna-Lena Grönefeld in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel blijven steken. De Nederlands-Duitse combinatie verloor met 7-6 (3) 6-2 van de Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Bernarda Pera.

Schuurs en Grönefeld waren als vijfde geplaatst in New York. Vorig jaar haalde Schuurs, die toen een duo vormde met de Belgische Elise Mertens, nog de kwartfinales op de US Open. Dat is haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

In aanloop naar de US Open haalde Schuurs/Grönefeld nog de finale op de grote WTA-toernooien in Toronto en Cincinnati.