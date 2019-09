Van der Breggen soleert naar zege GP Plouay

Anna van der Breggen heeft met een knappe solo de GP Plouay gewonnen. De wereldkampioenen kwam na 128,6 kilometer alleen aan in Plouay. Achter haar werd de Amerikaanse Coryn Rivera tweede en haar land- en ploeggenote Amy Pieters derde.

Van der Breggen ging er met zo’n tien kilometer te gaan vandoor op de laatste beklimming van de Côte du Lézot. Op de beklimming van de Côte de Ty Marrec liep ze iets verder uit, maar de achtervolgsters kwamen nog even heel dichtbij. Van der Breggen hield echter stand en voegde de wedstrijd uit de WorldTour in Bretagne toe aan haar lange erelijst.

Van der Breggen was al eens derde in de GP Plouay, maar won er nog niet eerder. “Winnen in Plouay is speciaal. Dit is een koers die tot de verbeelding spreekt”, zei de 29-jarige wereldkampioene. “Bovendien doe ik het in de regenboogtrui. Ik ben heel blij met mij eerste zege in deze wedstrijd. Dit is een lastige koers om solo te gaan en om in de sprint te winnen is moeilijk.”

“Je hebt altijd de keus of je aanval of niet”, zei Van der Breggen na de finish. “Het was een heel zware wedstrijd, de beklimmingen volgen elkaar heel snel op. De klim na de finish ligt me gewoon heel goed, dus daar heb ik iets geprobeerd en dat pakte goed uit. Mijn sprint is niet de beste. Op deze manier maak ik de grootste kans om te winnen.”

Pieters won de GP Plouay vorig jaar. Ze bleef toen in de sprint haar landgenote Marianne Vos en Rivera voor.