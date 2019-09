Verstappen start als vijfde in Spa

Max Verstappen gaat zondag tijdens de Grote Prijs van België als vijfde van start. Pole-position is voor de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari, die op de eerste startrij wordt vergezeld door stalgenoot Sebastian Vettel. De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas staat op de tweede startrij.

Tijdens de vrije trainingen was er al geen hoofdrol voor Verstappen weggelegd. Vrijdag werd hij derde en zesde en zaterdagochtend vijfde.

Vorig jaar werd Verstappen zevende in de kwalificatie en derde in de race. Vettel zegevierde in 2018 in België.