Lisa Scheenaard en Roos de Jong zijn bij de WK roeien in het Oostenrijkse Linz als derde geëindigd in de dubbeltwee. Het goud was voor Nieuw-Zeeland. Zilver ging naar Roemenië.

Met plaatsing voor de finale had de boot al voldaan aan de kwalificatie-eis voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Het was de zesde medaille voor Nederland bij de WK, vijf daarvan werden behaald in olympische disciplines.