Fans zien Verstappen in eerste ronde uitvallen

De Grote Prijs van België heeft voor Max Verstappen enkele honderden meters geduurd. De Limburgse Formule 1-coureur van Red Bull kwam in de eerste scherpe bocht na de start in botsing met de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen. Hij reed na die crash nog wel even door, maar zijn bolide begaf het plotseling en Verstappen eindigde alsnog in de bandenstapel.

De vroege uitvalbeurt was een grote teleurstelling voor Verstappen, die de voorgaande 21 races ongeschonden uit de strijd kwam en dit jaar al twee races op zijn naam schreef. De domper was zo mogelijk nog groter voor de massaal toegestroomde Nederlandse fans van Verstappen naar het circuit van Spa-Francorchamps.

Verstappen begon zijn ‘thuisrace’ vanaf de vijfde plek, maar hij kreeg de Red Bull maar moeizaam op gang. De Nederlander werd links en rechts voorbijgereden. Een poging om in de eerste bocht naar rechts helemaal aan de binnenkant wat terrein goed te maken, mislukte volledig. Verstappen reed achterop bij Räikkönen, wiens bolide door de tik zelfs van de grond kwam. De Red Bull pruttelde nog even door, maar raakte plotsklaps stuurloos.

Een gedesillusioneerde Verstappen stond bij terugkeer in het rennerskwartier al snel de pers te woord. Hij maakte weinig woorden vuil aan zijn persoonlijke echec. “Ik had een slechte start en probeerde het binnendoor. Ik denk dat Räikkönen me niet heeft gezien. Het is niet anders”, zei hij uiterlijk onbewogen bij Ziggo Sport.

De wedstrijdleiding besloot het incident tussen Verstappen en Räikkönen niet verder te onderzoeken, ook al had de Fin schade aan de onderkant van zijn auto en viel hij ver terug in het veld. “Dat maakt toch ook niets meer uit”, zei Verstappen.

Met de crash in Spa kwam er een einde aan een sterk reeks van de 21-jarige Limburger Verstappen. Hij was dit jaar alle voorgaande twaalf races gefinisht en nooit lager dan de vijfde plaats. In het kampioenschap stond hij derde, met slechts 7 punten achterstand op de nummer twee, de Fin Valtteri Bottas van Mercedes.