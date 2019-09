Federer in sneltreinvaart naar kwartfinales

Roger Federer is op stoom in de US Open. De als derde geplaatste Zwitser kende in de vierde ronde van het grand slam in New York geen genade met David Goffin. De vijfvoudig kampioen rekende in dik vijf kwartier in drie sets af met de als vijftiende geplaatste Belg. Hij gunde zijn tegenstander vier games: 6-2 6-2 6-0.

NEW YORK (ANP) - Roger Federer is op stoom in de US Open. De als derde geplaatste Zwitser kende in de vierde ronde van het grand slam in New York geen genade met David Goffin. De vijfvoudig kampioen rekende in dik vijf kwartier in drie sets af met de als vijftiende geplaatste Belg. Hij gunde zijn tegenstander vier games: 6-2 6-2 6-0.

