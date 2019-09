Formule 1 herdenkt Hubert met minuut stilte

Voor de start van de Grote Prijs van België herdenkt de Formule 1 de Franse autocoureur Anthoine Hubert met een minuut stilte. Hubert kwam zaterdag om het leven na een zware crash bij de Formule 2 op het Belgische circuit Spa-Francorchamps.

De Formule 1 neemt om 14.53 uur een minuut stilte in acht. De race gaat om 15.10 uur van start. De Formule 2-race gaat zondag niet door.

De 22-jarige Hubert raakte zaterdagmiddag in de tweede ronde van de race een muur. De Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De bolide van Hubert brak doormidden. Correa ligt in een ziekenhuis. De Amerikaan is geopereerd en is buiten levensgevaar.