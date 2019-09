Golfster Van Dam zakt weg in Portland

Anne van Dam heeft zich niet weten te handhaven in de top 30 van de Cambia Portland Classic, een golftoernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Op de derde dag ging de 23-jarige Arnhemse rond in 74 slagen, 2 boven het baangemiddelde. Eerder had ze nog twee sterke ronden gelopen met 70 en 69 slagen. Met nog één ronde te gaan staat ze met haar score van -3 op de gedeelde 59e plaats.

Van Dam noteerde in de derde ronde liefst 6 bogeys. Daar tegenover wist de beste Nederlandse ook 2 birdies en 1 eagle te slaan.

De Amerikaanse Yealimi Noh gaat stevig aan de leiding bij het Amerikaanse toernooi waar 1,3 miljoen dollar te verdienen valt. Noh staat na drie dagen op een score van -19.