Leclerc wint in België zijn eerste grand prix

Charles Leclerc heeft zijn eerste zege in de Formule 1 binnen. De 21-jarige Monegask won in zijn Ferrari de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij bleef de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes, die in de laatste ronden stevig aandrong, net voor. De Fin Valtteri Bottas reed naar de derde plaats in zijn Mercedes.

Leclerc startte voor de derde keer dit jaar van poleposition. De twee voorgaande keren lukte het hem niet die eerste startpositie om te zetten in winst. In Bahrein werkte zijn Ferrari in de beslissende fase niet mee, in Oostenrijk nam Max Verstappen hem te grazen via een ultieme inhaalactie tegen het einde van de race.

Verstappen speelde in zijn ‘thuisrace’ op Spa-Francorchamps de rol van schlemiel. De kopman van Red Bull viel voor het oog van tienduizenden Nederlandse fans al in de eerste ronde uit. Zijn nieuwe ploeggenoot Alexander Albon debuteerde voor Red Bull met de vijfde plek.

Leclerc vierde zijn allereerste zege allerminst uitbundig. Het noodlottige ongeval van de Fransman Anthoine Hubert een dag eerder in de race van de Formule 2 spookte door zijn hoofd. De Monegask kende Hubert goed. “Ik kan hier niet van genieten; ik ben met hem opgegroeid in het racen. Ik wil mijn eerste overwinning dan ook graag aan Anthoine opdragen; ik zal deze herinnering voor altijd koesteren”, zei Leclerc na afloop.

Ferrari wist eindelijk het surplus aan snelheid om te zetten in een overwinning. Het hele seizoen was Mercedes in de races steeds sneller, maar op het glooiende circuit in de Belgische Ardennen met zijn lange rechte stukken domineerde Leclerc. De Monegask kreeg zelfs hulp van teamgenoot Sebastian Vettel. De Duitse viervoudig wereldkampioen gaf halverwege de race gehoor aan een bevel van de teamleiding van Ferrari om de veel snellere Leclerc voorbij te laten gaan.

Hamilton vergaarde met zijn tweede plaats weer zoveel punten, dat hij zijn leidende positie in het kampioenschap verstevigde. Hij heeft 65 punten voorsprong op Bottas en 87 op Verstappen, die zich ondanks zijn nulscore in Spa op de derde plaats handhaafde.