Osaka eenvoudig langs tienersensatie Gauff

Tennisster Naomi Osaka mag zich opmaken voor de achtste finales van de US Open in New York. In de derde ronde was de Japanse titelhoudster veel sterker dan de Amerikaanse tiener Cori Gauff. Osaka zegevierde in het Arthur Ashe Stadium na ruim een uur spelen en in twee sets: 6-3 6-0.

