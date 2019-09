Quintana: leiderstrui na tijdrit voor Roglic

Nairo Quintana veroverde zondag in de negende etappe de leiderstrui in de Ronde van Spanje. Maar de Colombiaan van Movistar gaat er vanuit het rood dinsdag al weer te moeten afstaan aan Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma is na de rustdag favoriet om een individuele tijdrit in het Franse Pau te winnen. “Ik zal die trui verliezen, maar daarna gaan we er opnieuw voor knokken”, zei Quintana na een korte, spectaculaire bergrit waarin hij als tweede eindigde achter de Sloveen Tadej Pogacar.

“Het was een heel lastige dag”, keek Quintana terug. “Een dag waarin Alejandro Valverde en ik Roglic voortdurend bestookt hebben. We kozen voor de aanval om Primoz op achterstand te zetten en dat is even gelukt, maar uiteindelijk keerde hij wel nog sterk terug.”

Roglic finishte 25 seconden na Quintana als derde in Cortals d’Encamp, waar de finish op 2100 meter hoogte lag. Quintana zei geen problemen over het kopmanschap te hebben met Valverde. “We hebben altijd gezegd dat we zouden zien wat er zich in de koers zou voordoen en ik denk dat we goed hebben gereden. We hebben samengewerkt om deze trui te veroveren en dat is gelukt. Maar om hem te behouden, zal ik buitenaards moeten rijden.” Het verschil in het klassement is 6 seconden.