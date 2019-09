Skiffeur Broenink vijfde in WK-finale

Skiffeur Stef Broenink heeft bij de wereldkampioenschappen roeien in Linz net naast een medaille gegrepen. De Nederlander lag in de A-finale lange tijd op podiumkoers. Hij kwam na 1000 meter en 1500 meter zelfs als eerste door. Op de laatste 500 meter moest de vermoeide Broenink zijn leidende positie echter afstaan. Hij kwam als vijfde binnen, op 0,74 seconde van brons.

De wereldtitel was voor de Duitser Oliver Zeidler, die eerder deze zomer bij de EK in Luzern ook al goud veroverde. Broenink pakte zilver bij de Europese titelstrijd. In Linz ging het WK-zilver naar de Deen Sverri Nielsen, gevolgd door de Noor Kjetil Borch als nummer drie.

Broenink had met zijn finaleplaats in Oostenrijk al een olympisch startbewijs in de skiff voor Nederland bij Tokio 2020 afgedwongen.