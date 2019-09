Verstappen verlaat Spa zonder frustraties

Max Verstappen berustte opmerkelijk bedaard in zijn vroege uitvalbeurt in de Grote Prijs van België. De Limburger van Red Bull vond frustraties niet gepast in een raceweekeinde waarin een leeftijdgenoot om het leven kwam door een zware crash op zaterdag in de Formule 2. “Natuurlijk is het niet leuk om zo vroeg uit te vallen, maar het is niet het ergste wat je kunt overkomen. Dat hebben we zaterdag gezien. Dus ik accepteer het zonder frustraties”, zei de Nederlander, die doelde op het overlijden van de 22-jarige Fransman Anthoine Hubert.

Verstappen was als vijfde gestart in zijn ‘thuisrace’ op het circuit van Spa-Francorchamps. “Ik had een slechte start. Waarom weet ik niet. Mijn reactie was ook niet helemaal top en ik had wielspin toen ik de koppeling losliet. Ik probeerde de binnenkant van de eerste bocht te nemen en ik denk dat Kimi Räikkönen mij niet heeft gezien. Ik kon een botsing niet meer voorkomen. Even later brak mijn stuurstang af en toen was mijn race voorbij. Niemand draagt schuld, dit kan gebeuren. We gaan volgende week in Monza proberen het beter te doen.”