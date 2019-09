Visser net boven Nederlands record 100 horden

Hordeloopster Nadine Visser begint langzamerhand in vorm te komen. Een kleine vier weken voor de WK in Doha beginnen, noteerde ze haar beste tijd van dit jaar op de 100 meter horden. De Nederlandse atlete eindigde bij wedstrijden in Berlijn als derde in 12,72 seconden, slecht 1 honderdste boven haar Nederlands record van 12,71. Het was de vijfde race op rij dat Visser onder de 13 seconden liep.

De Nigeriaanse Tobi Amusan won de race in Berlijn in 12,51, De Amerikaanse Christina Clemons finishte als tweede in 12,69.

Churandy Martina deed bij de Belgische kampioenschappen in Brussel een vergeefse poging zich te plaatsen voor WK atletiek op de 200 meter. De Nederlandse routinier won in 20,52 en bleef daarmee 12 honderdsten verwijderd van de WK-limiet van 20,40. Martina reist wel af naar Doha als lid van de estafetteploeg op de 4×100 meter.