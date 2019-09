Robin Haase en Wesley Koolhof zijn op de US Open een ronde verder bij het dubbelspel. Ze versloegen zondag het Spaanse duo Pablo Carreno Busta en Feliciano Lopez in twee sets: 7-6 (7) 6-3.

Haase en Koolhof, die als dertiende zijn geplaatst, nemen het in de derde ronde op tegen de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Het Nederlandse duo was in de eerste ronde met 6-4 6-4 te sterk voor hun landgenoot Matwé Middelkoop en de Tsjech Roman Jebavy.